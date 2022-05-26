Marmaray'da çirkin olay! Yer vermediği için Arap aileye küfürler savurdu, çocuklar korkudan ağladı - Son Dakika
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Marmaray'da çirkin olay! Yer vermediği için Arap aileye küfürler savurdu, çocuklar korkudan ağladı

26.05.2022 23:36
Marmaray'da çirkin olay! Yer vermediği için Arap aileye küfürler savurdu, çocuklar korkudan ağladı

İstanbul'da Marmaray'da yolculuk yapan 60'lı yaşlardaki bir kişi, kendisine yer vermemekle suçladığı Arap bir aileye bağırarak hakeretler savurdu. Kamerayla anbean kaydedilen o anlarda küçük çocukların ise korkarak ağladığı görüldü.

Türkiye'deki sığınmacı sorunu gündemde yerini korurken zaman zaman bir takım çirkin olaylar yaşanıyor. İstanbul'da Marmaray'da çekilen görüntülerde 60'lı yaşlardaki bir kişinin Arap asıllı olduğu öğrenilen çocuklu bir aileye yönelik küfürleri sosyal medyada gündem oldu.

Twitter'da 10'larMedya tarafından paylaşılan görüntülerde, söz konusu aileyi kendisine yer vermemekle suçlayan kişi, çevredekilerin uyarılarına aldırmadan hakaretler savurmaya devam etti. O sırada çocukların ise korkup ağladığı görüldü.

Olay sırasında çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı şahıs, "Şerefsizlere bak, adam 70 yaşında kalkıp yer veriyor. Akıllı olun. Ahlaksız bunlar anlasınlar. Siz de bunlara destek olun. Ene Arabi he? Terbiyesiz, şerefsizler. Bunlar hakikaten adamın başını belaya sokar." dedi.

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İstanbul, Marmaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaray'da çirkin olay! Yer vermediği için Arap aileye küfürler savurdu, çocuklar korkudan ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaray'da çirkin olay! Yer vermediği için Arap aileye küfürler savurdu, çocuklar korkudan ağladı - Son Dakika
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