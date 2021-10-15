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Marmaray'da devrim niteliğinde değişiklik! Yolcular artık telefonla konuşup internete dolaşabilecek - Son Dakika

Marmaray'da devrim niteliğinde değişiklik! Yolcular artık telefonla konuşup internete dolaşabilecek

15.10.2021 11:10
Marmaray'da devrim niteliğinde değişiklik! Yolcular artık telefonla konuşup internete dolaşabilecek

Marmaray'da bugünden itibaren akıllı telefonlar ve tabletlerle mobil internet hizmeti kullanıma sokuluyor. Ayrıca telefon görüşmesi de yapılabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Serdar Duran, 15 Ekim Cuma günü itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Marmaray'da internet hizmeti vermeye başlayacağını belirterek, "Bundan sonra U harfi göreceğiniz her metro hattında internet erişiminden faydalanabileceksiniz" dedi.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki İBB Meclisinde gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Partili Meclis Üyesi Duran, metrolarda internet erişimi konusunda açıklamalarda bulundu. Duran, "Metrolarımızda güvenli internet için İBB yönetiminin alması gereken tedbirler var. Bu konuda bizler iktidar partisi olarak gereken her türlü desteği vereceğimizi buradan ilan ediyoruz" şeklinde konuştu.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ: AYRIM YAPILMAMALI

CHP'li Meclis Üyesi Mesut Kösedağı da söz alarak İBB'nin Valilik ve İçişleri Bakanlığından talep ettiği metroların internet erişimine açılması için gerekli iznin henüz gelmediğini dile getirdi. Metrolar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini ifade eden Kösedağı, "Metroda internet olacaksa U ya da M harfi fark etmeden herkes kullanabilmeli. O izin İçişleri Bakanlığından mı geldi? Bir bilgisi varsa bizimle de paylaşılırsa biz de en kısa zamanda çalışmalarımızı başlatalım." şeklinde konuştu.

600 MİLYONA YAKIN YOLCU SEYEHAT ETTİ

Halkalı- Gebze hattında toplam 76,3 kilometre uzunluğa sahip Marmaray, metro, metrobüs, tramvay entegrasyonuyla İstanbul'un kent içi ulaşımının ana omurgalarından birini oluşturuyor. 29 Ekim 2013'te Boğaz geçişini kapsayan 5 istasyon, 13 Mart 2019'da da Gebze-Halkalı hattında 38 istasyonu daha hizmete verilen Marmaray'da istasyon sayısı 43'e ulaştı. Açılışından bu yana Marmaray'da 600 milyona yakın yolcu seyahat etti.

Marmaray'da devrim niteliğinde değişiklik! Yolcular artık telefonla konuşup internete dolaşabilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmaray, İstanbul, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaray'da devrim niteliğinde değişiklik! Yolcular artık telefonla konuşup internete dolaşabilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaray'da devrim niteliğinde değişiklik! Yolcular artık telefonla konuşup internete dolaşabilecek - Son Dakika
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