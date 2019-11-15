Son Dakika Haberleri: Marmaray'da feci olay
Son Dakika Güncel Marmaray'da feci olay - Son Dakika

Marmaray'da feci olay

7 saat önce

Marmaray Atalar durağında, tansiyonunun düşmesiyle bayılıp düşen yaşlı bir adamın bacağı tren ile platform arasına sıkıştı.

Marmaray'da feci olay, System.String[]

Marmaray Atalar durağında, tansiyonunun düşmesiyle bayılıp düşen yaşlı bir adamın bacağı tren ile platform arasına sıkıştı. Bacağından yaralanan adam, sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Marmaray Atalar durağında saat 12.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre 75 yaşlarında bir adam, tren durakta durduğu sırada tansiyonunun düşmesiyle bayıldı. Raylara doğru düşen adamın bacağı tren ile platform arasında sıkıştı. Yaşlı adam bacağından, elinden ve kafasından yaralanırken, çevredekiler hemen yardıma koştu. Yaşlı adam sıkıştığı yerden kurtarılarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

Marmaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstasyonda dengesini kaybeden yaşlı adam, trenin altında kaldı
Son dakika: Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı İbrahim Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı Meteoroloji'den 6 kente sağanak uyarısı: Kuvvetli olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 20:55:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaray'da feci olay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]