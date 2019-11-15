Son Dakika Haberleri: Marmaray'da feci olay...Bayılan yaşlı adamın bacağı tren ile platform arasına sıkıştı
Son Dakika 3. Sayfa Marmaray'da feci olay...Bayılan yaşlı adamın bacağı tren ile platform arasına sıkıştı - Son Dakika

Marmaray'da feci olay...Bayılan yaşlı adamın bacağı tren ile platform arasına sıkıştı

6 saat önce

Marmaray'da feci olay...Bayılan yaşlı adamın bacağı tren ile platform arasına sıkıştıİSTANBUL - Marmaray Atalar durağında, tansiyonunun düşmesiyle bayılıp raylara doğru düşen yaşlı bir adamın bacağı tren ile platform arasına sıkıştı.

Marmaray'da feci olay...Bayılan yaşlı adamın bacağı tren ile platform arasına sıkıştı

İSTANBUL - Marmaray Atalar durağında, tansiyonunun düşmesiyle bayılıp raylara doğru düşen yaşlı bir adamın bacağı tren ile platform arasına sıkıştı. Bacağından yaralanan adam, sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Marmaray Atalar durağında saat 12.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre 75 yaşlarında bir adam, trenin durakta durduğu sırada tansiyonunun düşmesiyle bayıldı. Raylara doğru düşen adamın bacağı tren ile platform arasında sıkıştı. Yaşlı adam bacağından, elinden ve kafasından yaralanırken, çevredekiler hemen yardıma koştu. Yaşlı adam sıkıştığı yerden kurtarılarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Marmaray'da feci olay...Bayılan yaşlı adamın bacağı tren ile platform arasına sıkıştı

Marmaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:01 Kaynak: İHA
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