Marmaray'da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı - Son Dakika
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Marmaray'da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı

16.05.2022 09:07
Marmaray'da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı

Marmaray'da karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı.

Marmaray'da karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçeli taraftar arasında kalan Trabzonsporlu 3 taraftar trenden çıkıp istasyonunun kullanılmayan alanına geçerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da oynanan Trabzonspor- Altay maçından dönen bordo-mavili taraflarlar ile Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı. Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda karşılaşan Fenerbahçe taraftarları ile Trabzonspor taraftarları arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalışsa da gözü dönmüş grup, Trabzonsporlu 3 taraftarı tekme tokat dövdü. Trabzonsporlu taraftarlar trenden çıkıp istasyonun kullanılmayan alanına geçmesiyle birlikte saldırıdan kurtulmayı başardı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Ömer Karaoğlu - İHA)

Marmaray'da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı
Marmaray'da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı
Marmaray'da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı
Marmaray'da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaray'da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaray'da Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları arasında kavga çıktı - Son Dakika
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