Marmaray'da genç kızların fotoğrafını çektiği iddia edilen tacizciye vatandaşlar müdahale etti - Son Dakika
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Marmaray'da genç kızların fotoğrafını çektiği iddia edilen tacizciye vatandaşlar müdahale etti

14.05.2022 14:51

İstanbul'da Marmaray içerisinde çekilen görüntü sosyal medyada yankı uyandırdı. Genç kızların fotoğraflarını çektiği iddia edilen bir adam, çevredeki vatandaşlar tarafından engellendi.

İstanbul'da Marmaray içerisinde kaydedilen bir görüntü tepki çekti. İddialara göre bir şahıs, Marmaray'da yolculuk yapan kadınların görüntülerini kaydetmeye başladı.

KAYDA ALDIĞI FARK EDİLDİ

Bu sırada genç bir kadın, şahsın kendilerini kaydettiğini fark etti. Bağrışmaların yaşanması üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girdi.

DIŞARI ATTILAR

Vatandaşlar, kısa süreli itiş kakışın ardından şahsı Marmaray'dan aşağıya indirdi. Bölgedeki güvenlik görevlileri de olay yerine gelerek olaya müdahale etti. Videodaki bir vatandaşın ise, "Çektiğini gördüm, çıkar telefonu" dediği duyuldu.

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İstanbul, Marmaray, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaray'da genç kızların fotoğrafını çektiği iddia edilen tacizciye vatandaşlar müdahale etti - Son Dakika
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