Marmaray'da genç yolcu tutunma aparatındaki Erdoğan afişini çıkarıp paramparça etti

Toplantıda gelen bir öneri ile 6'lı Masa buz kesti: Çekilelim

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için geri sayım devam ederken İstanbul Marmaray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait seçim propaganda afişleri, tutunma aparatlarına asıldı.

AFİŞİ ÇIKARIP PARAMPARÇA ETTİ

Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı seçim afişinden rahatsız olan bir yolcu, tutunma aparatından seçim afişini çıkararak yırttı. Başka bir yolcu tarafından kaydedilen o anlar sosyal medyada paylaşıldı.