Marmaray'da genç yolcu tutunma aparatındaki Erdoğan afişini çıkarıp paramparça etti - Son Dakika
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Marmaray'da genç yolcu tutunma aparatındaki Erdoğan afişini çıkarıp paramparça etti

19.05.2023 15:59

Marmaray'da bir vatandaş, tutunma aparatında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim propagandası afişini yırttı.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için geri sayım devam ederken İstanbul Marmaray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait seçim propaganda afişleri, tutunma aparatlarına asıldı.

AFİŞİ ÇIKARIP PARAMPARÇA ETTİ

Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı seçim afişinden rahatsız olan bir yolcu, tutunma aparatından seçim afişini çıkararak yırttı. Başka bir yolcu tarafından kaydedilen o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

YORUMLAR (1)
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Erdoğan: Milletimizin sandıkta verdiği 27 milyonun üzerindeki rekor oy, ikinci tur için en büyük güvencemizdir Erdoğan: Milletimizin sandıkta verdiği 27 milyonun üzerindeki rekor oy, ikinci tur için en büyük güvencemizdir

Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Seçimi, Marmaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaray'da genç yolcu tutunma aparatındaki Erdoğan afişini çıkarıp paramparça etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaray'da genç yolcu tutunma aparatındaki Erdoğan afişini çıkarıp paramparça etti - Son Dakika
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