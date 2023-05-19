28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için geri sayım devam ederken İstanbul Marmaray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait seçim propaganda afişleri, tutunma aparatlarına asıldı.
Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı seçim afişinden rahatsız olan bir yolcu, tutunma aparatından seçim afişini çıkararak yırttı. Başka bir yolcu tarafından kaydedilen o anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Marmaray'da genç yolcu tutunma aparatındaki Erdoğan afişini çıkarıp paramparça etti - Son Dakika