Marmaray'da intihar teşebbüsü! Seferler gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor

Marmaray'da son dönemde yaşanan intihar girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda saat 11.20'de meydana gelen intihar girişimi nedeniyle seferler tek hattan gecikmeli olarak yapılıyor.

SEERLER GECİKMELİ OLARAK YAPILIYOR

Marmaray'ın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada "Saat 11.20'de Marmaray Yenikapı istasyonunda yaşanan üzücü bir intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" denildi.

YOLCULAR PERİŞAN

Marmaray'da yaşanan üzücü olayın ardından yolcular, seferlerin 1 saat kadar geciktiğini ileri sürerek sosyal medyadan isyan etti.