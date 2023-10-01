Marmaray'da kadın rayların üzerine düştü - Son Dakika

Marmaray'da kadın rayların üzerine düştü

Marmaray\'da kadın rayların üzerine düştü
Son Güncelleme: 01.10.2023 10:25

Marmaray Tuzla İçmeler istasyonunda dengesini kaybedip rayların üzerine düşen bir kadın yaralandı. Kaza nedeniyle seferler gecikmeli yapılıyor.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, MARMARAY Tuzla İçmeler istasyonunda dengesini kaybedip rayların üzerine düşen bir kadın yaralandı. Kaza nedeniyle seferler gecikmeli yapılıyor.

Marmaray Tuzla İçmeler İstasyonunda saat 09.00 sıralarında trenin gelmesini bekleyen Neşe Umut (51) dengesini kaybederek rayların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay nedeniyle seferlerde gecikme yaşanırken Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saat 08: 50'de Marmaray İçmeler istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Marmaray seferleri Tuzla- Pendik arası tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Marmaray, Tuzla, Kaza, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Marmaray'da kadın rayların üzerine düştü - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Bombalı saldırı girişiminde bulunulan İçişleri Bakanlığı bölgesinden ilk görüntüler
10:15 Bakan Yerlikaya'dan Ankara'daki saldırıyla ilgili ilk açıklama: İçişleri Bakanlığı'na 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur
09:45 Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi
09:39 Meteoroloji 44 kenti sarı ve turuncu kodla uyarmıştı! Sağanak yağış İstanbul'da çok kuvvetli başladı
09:27 Cansu Tosun, babasının Serenay Sarıkaya'nın annesi ile yaşadığı yasak aşkla ilgili soruya cevap vermedi
08:54 113 kişinin öldüğü düğünde evlenen çift ilk kez konuştu: Ne zaman mutlu olmak istesek trajik bir olay yaşanıyor
07:51 Meclis bugün açılıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği birbirinden önemli mesajlarda
01:40 Resmi Gazete'de yayımlandı! Yerel seçimler 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak
01:09 Yürekler ağza geldi! Ajax-Waalwijk maçı sakatlık nedeniyle yarıda kaldı
00:54 Maçı Tottenham kazanmıştı! Liverpool'un iptal edilen golünün yanlış karar olduğu resmen kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2023 11:02:11. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaray'da kadın rayların üzerine düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement