Marmaray'da kartına yükleme yapan kadının parasını çalan karga kamerada - Son Dakika

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Marmaray'da kartına yükleme yapan kadının parasını çalan karga kamerada
6 saat önce
Marmaray'da kartına para yüklemek isteyen kadının yanına yaklaşan bir karga, kadının parasını çaldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:57 Kaynak: İHA
Marmaray'da kartına para yüklemek isteyen kadının yanına yaklaşan bir karga, kadının parasını çaldı. Karganın parayı kaçırması ve vatandaşların kargayı yakalama çabası kameralara yansıdı.
Marmaray'da bir kadın kartına para yüklemek için makineye yaklaştı. Bu sırada bir karga kadına yaklaştı. Kadının parasını alan karga uçarak uzaklaştı. İstasyonun başka bir yerine konan kargayı vatandaşlar yakalamaya çalıştı. Karganın parayı aldığı ve vatandaşların kovaladığı anlar kameraya yansıdı. - İSTANBUL
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