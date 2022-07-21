Marmaray'da kavga çıktı! Güreş maçını andıran anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Marmaray'da kavga çıktı! Güreş maçını andıran anlar kameraya yansıdı

21.07.2022 12:14

Marmaray treni Pendik durağına geldiği sırada 2 yolcu arasında güreş müsabakalarını aratmayan bir kavga yaşandı. Nedeni bilinmeyen kavga diğer yolcuların müdahalesiyle durdurulurken yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi.

Gebze- Halkalı hattında yolculuk yapan 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 2 yolcu arasındaki tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

"SENİ VAR YA BIÇAKLARIM"

Kavga sırasında bir yolcunun diğer yolcuyu tutarak kündeye getirmesi güreş maçlarını aratmazken, yolcular büyük panik yaşadı. Güreşir gibi kavga eden yolculardan birinin diğerine, "Bak seni var ya bıçaklarım" diye tehditler savurduğu görüldü. Kavga yolcuların müdahalesi ile güçlükle yatıştırılabildi. O anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Geri dönüşüm deposu alev alev yandı Geri dönüşüm deposu alev alev yandı Pendik'te Marmaray'da güreşir gibi kavga ettiler Pendik'te Marmaray'da güreşir gibi kavga ettiler
Kaynak: İHA

Halkalı, Gebze, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaray'da kavga çıktı! Güreş maçını andıran anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaray'da kavga çıktı! Güreş maçını andıran anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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