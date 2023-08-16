İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan Marmaray'da gerçekleşen olayda, bir gencin kız arkadaşını öptüğünü gören şahıs ortalığı birbirine kattı.
Kız arkadaşını öpen kişiye bağırarak "Burada kız arkadaşını öpemezsin" tepkisi gösteren şahıs, gençlerin üzerine yürümeye çalıştı. Saldırgan, araya girmeye çalışanlara da sinirlendi.
Küçük çaplı arbede yaşanırken kimsenin kendisine destek olmamasına sinirlenen şahıs "Sakin ol" diyen yaşlılara vurmaya çalıştı. O anlar yolculuk yapan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Toplum › Marmaray'da ''Kız arkadaşını öpemezsin'' kavgası! İstediği desteği alamayınca daha çok sinirlendi - Son Dakika