Marmaray'da ''Kız arkadaşını öpemezsin'' kavgası! İstediği desteği alamayınca daha çok sinirlendi - Son Dakika
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Marmaray'da ''Kız arkadaşını öpemezsin'' kavgası! İstediği desteği alamayınca daha çok sinirlendi

Son Güncelleme: 16.08.2023 19:51

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan Marmaray'da bir gencin kız arkadaşını öptüğünü gören bir şahıs, gençlere bağırarak tepki gösterdi. Şahıs, gençlerin üzerine yürümeye çalışırken araya girmeye çalışanlara da saldırdı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan Marmaray'da gerçekleşen olayda, bir gencin kız arkadaşını öptüğünü gören şahıs ortalığı birbirine kattı.

"BURADA KIZ ARKADAŞINI ÖPEMEZSİN"

Kız arkadaşını öpen kişiye bağırarak "Burada kız arkadaşını öpemezsin" tepkisi gösteren şahıs, gençlerin üzerine yürümeye çalıştı. Saldırgan, araya girmeye çalışanlara da sinirlendi.

Marmaray'da gençlere 'Kız arkadaşını öpemezsin' diyen şahıs hiç beklemediği bir tepki aldı

ARAYA GİREN YAŞLILARA DA SALDIRDI

Küçük çaplı arbede yaşanırken kimsenin kendisine destek olmamasına sinirlenen şahıs "Sakin ol" diyen yaşlılara vurmaya çalıştı. O anlar yolculuk yapan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Emre İliksiz
Emre İliksiz
Sondakika.com - Toplum
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Marmaray, Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Toplum Marmaray'da ''Kız arkadaşını öpemezsin'' kavgası! İstediği desteği alamayınca daha çok sinirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaray'da ''Kız arkadaşını öpemezsin'' kavgası! İstediği desteği alamayınca daha çok sinirlendi - Son Dakika
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