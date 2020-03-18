MARMARAY'DA 'KORONAVİRÜS' ETKİSİ - Son Dakika

MARMARAY'DA 'KORONAVİRÜS' ETKİSİ
6 saat önce
Sabah ve akşam saatlerinde yoğun olan Marmaray istasyonları koronavirüs nedeniyle boş kaldı.
Sabah ve akşam saatlerinde yoğun olan Marmaray istasyonları koronavirüs nedeniyle boş kaldı. Koronavirüs
nedeniyle alınan önlemler kapsamında işe gitmeyen ve dışarı çıkmayan vatandaşlar nedeniyle toplu ulaşım araçları ve sokaklar adeta boş kaldı. İstanbulluların özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun olarak kullandığı Marmaray'ı da az sayıda vatandaşın kullandığı görüldü. Koronavirüs nedeniyle boş kalan Marmaray Pendik
İstasyonu drone ile görüntülendi.
Görüntü dökümü:
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-İstasyonun havadan görüntüleri
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:06 Kaynak: DHA
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