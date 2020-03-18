Marmaray'da 'koronavirüs' etkisi - Son Dakika

Marmaray'da 'koronavirüs' etkisi
11 dakika önce
SABAH ve akşam saatlerinde yoğun olan Marmaray istasyonları koronavirüs nedeniyle boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:11 Kaynak: DHA
SABAH ve akşam saatlerinde yoğun olan Marmaray istasyonları koronavirüs nedeniyle boş kaldı.
Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında işe gitmeyen ve dışarı çıkmayan vatandaşlar nedeniyle toplu ulaşım araçları ve sokaklar adeta boş kaldı. İstanbulluların özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun olarak kullandığı Marmaray'ı da az sayıda vatandaşın kullandığı görüldü. Koronavirüs nedeniyle boş kalan Marmaray Pendik İstasyonu drone ile görüntülendi.
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