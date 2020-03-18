Marmaray'da 'koronavirüs' etkisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaray'da 'koronavirüs' etkisi - Son Dakika

Marmaray'da 'koronavirüs' etkisi

11 dakika önce

SABAH ve akşam saatlerinde yoğun olan Marmaray istasyonları koronavirüs nedeniyle boş kaldı.

Marmaray'da 'koronavirüs' etkisi, System.String[]

SABAH ve akşam saatlerinde yoğun olan Marmaray istasyonları koronavirüs nedeniyle boş kaldı.

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında işe gitmeyen ve dışarı çıkmayan vatandaşlar nedeniyle toplu ulaşım araçları ve sokaklar adeta boş kaldı. İstanbulluların özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun olarak kullandığı Marmaray'ı da az sayıda vatandaşın kullandığı görüldü. Koronavirüs nedeniyle boş kalan Marmaray Pendik İstasyonu drone ile görüntülendi.


Koronavirüs, Marmaray, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaşlar koronavirüs tedbirine karşı evden çıkmayınca Marmaray istasyonları boş görüntülendi
Ankara'da saat 14.00'te kritik koronavirüs toplantısı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi         
02:51
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti         
23:58
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
22:28
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu         
19:46
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok         
19:44
Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı         
19:01
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak         
17:14
İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor         
17:12
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu         
16:56
Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı         
16:23
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye         
16:00
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor         
15:14
50 milyondan fazla can aldı! İşte geçmişten günümüze insanlığın savaştığı 8 ölümcül virüs 50 milyondan fazla can aldı! İşte geçmişten günümüze insanlığın savaştığı 8 ölümcül virüs         
15:13
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp         
14:42
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 12:23:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaray'da 'koronavirüs' etkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]