Marmaray'da "Neden sevişiyorsunuz" kavgası! Tekme tokat birbirlerine girdiler - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaray'da "Neden sevişiyorsunuz" kavgası! Tekme tokat birbirlerine girdiler

07.03.2022 22:07

Marmaray Kartal istasyonu yakınlarında bir yolcunun karşısında oturan çifte "Terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz" demesi üzerine yumruk yumruğa kavga çıktı. Diğer yolcuların da kavgayı ayırmaya çalıştığı o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'da Marmaray Kartal istasyonunda meydana gelen olayda bir yolcu, karşısında oturan genç çifte "Terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz" diyerek sataştı. Gencin de karşılık vermesi üzerine tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Sözcü'nün haberine göre; yumruk yumruğa kavga eden yolcu ve genci diğer yolcular ayırmaya çalıştı. Daha sonra Kartal istasyonuna gelinmesiyle birlikte kapılar açıldı ve genç çift burada indi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar başka bir yolcu tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde kavga anları ve diğer yolcuların onları ayırmaya çalışması görülüyor.

YORUMLAR
500
67 yaşındaki kadın engelli oğlu ile hayat mücadelesi hayran bırakıyor 67 yaşındaki kadın engelli oğlu ile hayat mücadelesi hayran bırakıyor İstanbul'da otelin 7. katından düşerek ölen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi İstanbul'da otelin 7. katından düşerek ölen kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi

İstanbul, Marmaray, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Güncel Marmaray'da 'Neden sevişiyorsunuz' kavgası! Tekme tokat birbirlerine girdiler - Son Dakika


Son Dakika
22:09 Galip yok! Beşiktaş-Başakşehir maçı 1-1 bitti
22:03 Süratle ilerleyen otomobil biri polis olmak üzere 2 kişiyi hayattan kopardı
21:41 TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Saran Group ve TRT'yi imzaya davet etti
21:23 Burak Elmas'tan Fatih Terim ve eşine davet! Barcelona'da buzlar eriyecek
21:03 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi
21:01 3 saat süren Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri bitti! Açıklama bekleniyor
20:37 Fenerbahçe-Trabzonspor maçının yankıları devam ediyor! Erman Toroğlu canlı yayında sinirlerine hakim olamadı
20:34 Canlı yayında büyük gaf! Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya'ya ayı benzetmesi
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiye'ye gelecek
16:19 Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 22:20:24. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaray'da "Neden sevişiyorsunuz" kavgası! Tekme tokat birbirlerine girdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement