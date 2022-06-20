Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı'nda iddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartışan Ramazan Atilla Koyugöz, bir anda raylara atladı. Sağlık ekipleri Koyugöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yeri incelemesinin ardından cenaze adli tıp morguna gönderilecek.
Öte yandan erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Elif T. ise sinir krizi geçirdi. Genç kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından marmaray seferleri normal döndü.
Son Dakika › Güncel › Marmaray'da kız arkadaşı ile tartışan genç raylara atlayarak intihar etti! Genç kadın istasyonda sinir krizi geçirdi - Son Dakika