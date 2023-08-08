MARMARAY'da Raylarda Yürüyen Kişi Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

MARMARAY'da Raylarda Yürüyen Kişi Paniğe Neden Oldu

08.08.2023 15:46

MARMARAY'ın Üsküdar İstasyonu'nda raylarda yürüyen bir kişi kısa süreli paniğe neden oldu. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu kişi raylardan alındı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

MARMARAY'ın Üsküdar İstasyonu'nda raylarda yürüyen bir kişi kısa süreli paniğe neden oldu. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu kişi raylardan alındı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, öğle saatlerinde Marmaray'ın Üsküdar istasyonu Halkalı istikametinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, tren istasyona doğru ilerlediği sırada raylara atladı. Raylarda yürümeye başlayan kişiyi gören makinist treni durdurdu. Güvenlik görevlisinin müdahalesiyle şüpheli rayların olduğu yerden alındı ve seferler normale döndü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Marmaray, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MARMARAY'da Raylarda Yürüyen Kişi Paniğe Neden Oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:00 Barcelona'da İlkay Gündoğan'ın lisansı çıkarılamadı
16:55 Barcelona'da deprem! İlkay Gündoğan, geldiği gibi gidiyor
16:45 Malatya'da toplu taşıma ücretlerine zam, abonman kartlara indirim yapıldı
16:42 Malatya'da toplu taşıma ücretlerine zam, abonman kartlarına indirim
16:38 Komşusunu dövmek için, boksör arkadaşını çağırdı
16:34 Nevşehir'de bir kişi, komşusunu boksör arkadaşıyla birlikte dövdü
16:16 MasterChef All Star'da Mert ve Sergen birbirine girdi
16:12 MasterChef'te Mert'in Dilara'yla ilgili paylaşımı Sergen'i çıldırttı! Birbirinin üzerine yürüdüler
16:13 İstanbul'un göbeğinde kan donduran görüntü! Tasmasız gezdirilen köpek dehşet saçtı
16:09 Tasmasız gezdirilen köpek İstanbul'un göbeğinde dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2023 17:17:57. #1.12#
SON DAKİKA: MARMARAY'da Raylarda Yürüyen Kişi Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement