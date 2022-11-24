Marmaray'da sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle yolcular uzun süre istasyonda beklemek zorunda kaldı. seferlerin durması ve aralıklı olarak yapılması nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu.
İşe gidiş saatlerinde yaşanan duruma vatandaşlar isyan ederken, pek çok kişi tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Marmaray etiketi kısa sürede gündeme oturdu.
Marmaray'ın sosyal medya hesabından saat 07.04'te yapılan paylaşımda "Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze- Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." ifadeleri kullandı.
Saat 08.08'deb yapılan açıklamada ise "Sayın yolcularımız Marmaray seferlerimiz Feneryolu İstasyonunda aktarmalı olarak devam etmektedir." denildi.
İşte sosyal medyadan yapılan bazı paylaşımlar;
Son Dakika › Güncel › Marmaray arıza yaptı! İşe gitmek isteyen vatandaşlar çileden çıktı - Son Dakika