Marmaray arıza yaptı! İşe gitmek isteyen vatandaşlar çileden çıktı - Son Dakika
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Marmaray arıza yaptı! İşe gitmek isteyen vatandaşlar çileden çıktı

24.11.2022 09:20

Marmaray'da sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle işe ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar mağdur oldu. İstasyonlarda ve trenlerde uzun süre beklemek zorunda kalan yolcular sosyal medyada duruma isyan etti.

Marmaray'da sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle yolcular uzun süre istasyonda beklemek zorunda kaldı. seferlerin durması ve aralıklı olarak yapılması nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

İşe gidiş saatlerinde yaşanan duruma vatandaşlar isyan ederken, pek çok kişi tepkilerini sosyal medyada dile getirdi. Marmaray etiketi kısa sürede gündeme oturdu.

Marmaray'daki arıza yolcuları çileden çıkardı! İşe gitmek isteyen vatandaşlar istasyonlarda mahsur kaldı

HALKALI-GÖZTEPE SEFERLERİ YAPILAMADI

Marmaray'ın sosyal medya hesabından saat 07.04'te yapılan paylaşımda "Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze- Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." ifadeleri kullandı.

FENERYOLU İSTASYONUNDA SEFERLER AKTARMALI YAPILDI

Saat 08.08'deb yapılan açıklamada ise "Sayın yolcularımız Marmaray seferlerimiz Feneryolu İstasyonunda aktarmalı olarak devam etmektedir." denildi.

Marmaray'daki arıza yolcuları çileden çıkardı! İşe gitmek isteyen vatandaşlar istasyonlarda mahsur kaldı

İşte sosyal medyadan yapılan bazı paylaşımlar;

Marmaray'daki arıza yolcuları çileden çıkardı! İşe gitmek isteyen vatandaşlar istasyonlarda mahsur kaldı
Marmaray'daki arıza yolcuları çileden çıkardı! İşe gitmek isteyen vatandaşlar istasyonlarda mahsur kaldı
Marmaray'daki arıza yolcuları çileden çıkardı! İşe gitmek isteyen vatandaşlar istasyonlarda mahsur kaldı
Marmaray'daki arıza yolcuları çileden çıkardı! İşe gitmek isteyen vatandaşlar istasyonlarda mahsur kaldı
Marmaray'daki arıza yolcuları çileden çıkardı! İşe gitmek isteyen vatandaşlar istasyonlarda mahsur kaldı
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