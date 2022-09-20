Marmaray'da arıza! İş çıkışı saatinin de etkisiyle duraklar dolup taştı

İstanbul'da Marmaray duraklarında akşam iş çıkışı saatlerinde büyük yoğunluk oluşmamaya başladı. Seferlerin tek yönlü yapıldığını ifade eden vatandaşlar, tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

BOSTANCI'DA TREN DURDU

Bazı vatandaşlar Bostancı'dan trenin durduğunu ve ilerlemediği aktarırken, diğer istasyonlardan görüntü paylaşan kullanıcılar ise dakikalarca trenin gelmediğini ve yoğunluk yaşandığını ifade ettiler.

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