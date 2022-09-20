Marmaray'da arıza! İş çıkışı saatinin de etkisiyle duraklar dolup taştı - Son Dakika
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Marmaray'da arıza! İş çıkışı saatinin de etkisiyle duraklar dolup taştı

20.09.2022 18:03

Marmaray'da meydana gelen arıza nedeniyle seferler tek yönlü ve gecikmeli gerçekleşti. İş çıkışı saatinin de etkisiyle istasyonlarda yoğunluk oluştu. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İstanbul'da Marmaray duraklarında akşam iş çıkışı saatlerinde büyük yoğunluk oluşmamaya başladı. Seferlerin tek yönlü yapıldığını ifade eden vatandaşlar, tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

BOSTANCI'DA TREN DURDU

Bazı vatandaşlar Bostancı'dan trenin durduğunu ve ilerlemediği aktarırken, diğer istasyonlardan görüntü paylaşan kullanıcılar ise dakikalarca trenin gelmediğini ve yoğunluk yaşandığını ifade ettiler.

Ayrıntılar geliyor...

Marmaray metrosunda arıza! Seferler tek yönlü gecikmeli yapılıyor, duraklarda yoğunluk var
Marmaray metrosunda arıza! Seferler tek yönlü gecikmeli yapılıyor, duraklarda yoğunluk var
Marmaray metrosunda arıza! Seferler tek yönlü gecikmeli yapılıyor, duraklarda yoğunluk var
Marmaray metrosunda arıza! Seferler tek yönlü gecikmeli yapılıyor, duraklarda yoğunluk var
Marmaray metrosunda arıza! Seferler tek yönlü gecikmeli yapılıyor, duraklarda yoğunluk var
Marmaray metrosunda arıza! Seferler tek yönlü gecikmeli yapılıyor, duraklarda yoğunluk var
Marmaray metrosunda arıza! Seferler tek yönlü gecikmeli yapılıyor, duraklarda yoğunluk var
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Marmaray, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaray'da arıza! İş çıkışı saatinin de etkisiyle duraklar dolup taştı - Son Dakika
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