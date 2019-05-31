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MARMARAY'DA SEFERLER GECİKMELİ YAPILIYOR

1 saat önce

Haber-Kamera: Onur MERİÇ - İstanbul DHAMarmaray'da arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Haber-Kamera: Onur MERİÇ - İstanbul DHA
Marmaray'da arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Marmaray'ın sitesinden yapılan açıklamada arıza hakkında bilgi verilmedi ancak, "Trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" bilgisi yer aldı. Seferlerin gecikmeli yapılması nedeniyle Yenikapı istasyonunda yoğunluk oluştu.
MARMARAY'DA SEFERLER GECİKMELİ YAPILIYOR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:33 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Marmaray, Güncel
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