MARMARAY'DA SEFERLER GECİKMELİ YAPILIYOR
1 saat önce
Haber-Kamera: Onur MERİÇ - İstanbul DHAMarmaray'da arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:33 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Onur MERİÇ - İstanbul
DHA Marmaray
'da arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Marmaray'ın sitesinden yapılan açıklamada arıza hakkında bilgi verilmedi ancak, "Trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" bilgisi yer aldı. Seferlerin gecikmeli yapılması nedeniyle Yenikapı istasyonunda yoğunluk oluştu.
Marmaray'da seferler gecikmeli olarak yapılıyor
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