Marmaray'da seferler gecikmeli yapılıyor
55 dakika önce
Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA-MARMARAY'da arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:15 Kaynak: DHA
Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA-MARMARAY'da arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Marmaray'ın sitesinden yapılan açıklamada arıza hakkında bilgi verilmedi ancak, "Trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" bilgisi yer aldı. Seferlerin gecikmeli yapılması nedeniyle Yenikapı istasyonunda yoğunluk oluştu.
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Marmaray'da seferler gecikmeli olarak yapılıyor
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