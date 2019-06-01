Son Dakika Haberleri: Marmaray'da seferler gecikmeli yapılıyor
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Marmaray'da seferler gecikmeli yapılıyor

55 dakika önce

Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA-MARMARAY'da arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Marmaray'da seferler gecikmeli yapılıyor, System.String[]

Onur MERİÇ - İSTANBUL DHA-MARMARAY'da arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Marmaray'ın sitesinden yapılan açıklamada arıza hakkında bilgi verilmedi ancak, "Trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" bilgisi yer aldı. Seferlerin gecikmeli yapılması nedeniyle Yenikapı istasyonunda yoğunluk oluştu.


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:15 Kaynak: DHA
DHA, Marmaray, Güncel
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