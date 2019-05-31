Marmaray'da seferler normale döndü
1 saat önce
MARMARAY'da bir süre arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:39 Kaynak: DHA
MARMARAY'da bir süre arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı. Marmaray
'ın sitesinden yapılan açıklamada arıza hakkında bilgi verilmedi ancak, "Trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" bilgisi yer aldı. Seferlerin gecikmeli yapılması nedeniyle Yenikapı istasyonunda yoğunluk oluştu. İlerleyen saatlerde arıza giderildi. Seferler normal seyrine döndü. Marmaray'ın sitesinden yapılan açıklamada, "Tren seferlerimiz normal çalışmaktadır." denildi.
- İstanbul
Marmaray'da seferler gecikmeli olarak yapılıyor
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