Son Dakika Haberleri: Marmaray'da seferler normale döndü
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Marmaray'da seferler normale döndü

1 saat önce

MARMARAY'da bir süre arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı.

Marmaray'da seferler normale döndü, System.String[]
MARMARAY'da bir süre arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı. Marmaray'ın sitesinden yapılan açıklamada arıza hakkında bilgi verilmedi ancak, "Trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" bilgisi yer aldı. Seferlerin gecikmeli yapılması nedeniyle Yenikapı istasyonunda yoğunluk oluştu. İlerleyen saatlerde arıza giderildi. Seferler normal seyrine döndü. Marmaray'ın sitesinden yapılan açıklamada, "Tren seferlerimiz  normal çalışmaktadır." denildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:39 Kaynak: DHA
Marmaray, Güncel
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