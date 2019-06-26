Marmaray'da seferler normale döndü

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Marmaray arıza yaptı, fenalık geçiren yolcular trenden inip raylarda yürüdü

Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti

10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı