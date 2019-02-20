Marmaray'da Sis Yoğunluğu
42 dakika önce
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti.
İstanbul
'da etkili olan sis nedeniyle vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Marmaray
'da da iş çıkışı saatlerinde sisten dolayı yoğunluk yaşandı.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis altına kalan kentte görüş açısının düşmesiyle trafik yavaşladı. İş çıkış saatlerinde toplu taşıma araçlarına akın eden vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. Marmaray'da da akşam üzeri sisten dolayı yoğunluk yaşandı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:43 Kaynak: İHA
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