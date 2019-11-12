Son Dakika Haberleri: Marmaray'da susayan kedisine biberonla su içirdi
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Marmaray'da susayan kedisine biberonla su içirdi

7 saat önce

Marmaray'da seyahat eden bir vatandaş susayan kedisine biberonla su içirdi.

Marmaray'da seyahat eden bir vatandaş susayan kedisine biberonla su içirdi. Susayan kedinin biberonla su içmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Marmaray'da susayan kedisine biberonla su içirdi

Marmaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:58 Kaynak: AA
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