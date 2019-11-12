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Marmaray'da susayan kedisine biberonla su içirdi
7 saat önce
Marmaray'da seyahat eden bir vatandaş susayan kedisine biberonla su içirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:58 Kaynak: AA
Marmaray'da seyahat eden bir vatandaş susayan kedisine biberonla su içirdi. Susayan kedinin biberonla su içmesi renkli görüntüler oluşturdu.
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