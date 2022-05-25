Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü

25.05.2022 14:09
Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü

Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu bir şahıs, trendeki yolcular tarafından fark edildi.

Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu bir şahıs, trendeki yolcular tarafından fark edildi. Fotoğrafının çekildiğini söyleyen kadın ise, "Fotoğrafımı çekmiş" diyerek olaya tepki gösterince taciz iddiasında arbede yaşandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 17.00 sıralarında Gebze - Yenikapı seferini yapan Marmaray treninde Üsküdar İstasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs, Marmaray'da yolculuk yapan kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekerek mesaj yoluyla arkadaşına attı. Bu sırada genç bir kadın, şahsın kendisinin fotoğrafını çektiğini fark edince "Fotoğrafımı çekmiş" diyerek olaya tepki gösterdi. Bunun üzerine bağrışmaların yaşanması üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girdi. Yolculuk yapan diğer kadınların, "Sil o fotoğrafı, terbiyesiz, sen ne zannediyorsun kendini" tepkileri üzerine yabancı uyruklu şahısın "tamam sil fotoğrafı" demesi de dikkat çekti. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs trenden aşağıya indirildi. Bölgedeki güvenlik görevlileri de olay yerine gelerek olaya müdahale etti. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Tecavüz girişimiyle suçlanan saldırgandan, 'sevgiliyiz' iddiası Tecavüz girişimiyle suçlanan saldırgandan, 'sevgiliyiz' iddiası İyi Parti'li Özkan, Bir Tır Dolusu Göçmenin Gebze'de İnerek Şehre Dağılmasını Gösteren Videoyu 'Sessiz İstila' Başlığıyla Paylaştı İyi Parti'li Özkan, Bir Tır Dolusu Göçmenin Gebze'de İnerek Şehre Dağılmasını Gösteren Videoyu 'Sessiz İstila' Başlığıyla Paylaştı
Kaynak: İHA

Marmaray, Arbede, Gebze, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü - Son Dakika


Son Dakika
14:00 Cumhurbaşkanı'nın avukatı açıkladı: Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvuruyoruz
13:57 İrem Derici konserinde mal varlığını açıkladı: 2 arabam var, evimi sattım
13:44 AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili belli oldu! Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç göreve getirildi
13:26 Ali Koç'un "görüştüm" dediği futbolcunun Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı olduğu ortaya çıktı
13:03 Genç kadının videosu tartışmaların fitilini ateşledi: Erkek dediğin ortalıkta kıllı ayı gibi dolaşmalı
12:55 "Bu beşli çeteyi saf dışı bırakacağım" diyen Kılıçdaroğlu: Geleceği ipotek altına alınan bir Türkiye ile karşı karşıyayız
12:47 15 yıl sonra İsrail'e ilk ziyaret! Çavuşoğlu'dan 'kalıcı barış' mesajı
12:45 Açlık sınırı 6 bin 465 TL'ye yükseldi
12:11 Sıla Türkoğlu'nün mobbing şikayetiyle ayrıldığı dizinin başrol oyuncularına "en iyi dizi çifti" ödülü
12:10 Benzinden sonra LPG'ye de zam geliyor! 36 kuruşluk zam, bu geceden itibaren geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 14:14:23. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement