Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü - Son Dakika
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Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü

25.05.2022 14:17

Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu bir şahıs, trendeki yolcular tarafından fark edildi.

Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu bir şahıs, trendeki yolcular tarafından fark edildi. Fotoğrafının çekildiğini söyleyen kadın ise, "Fotoğrafımı çekmiş" diyerek olaya tepki gösterince taciz iddiasında arbede yaşandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 17.00 sıralarında Gebze - Yenikapı seferini yapan Marmaray treninde Üsküdar İstasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs, Marmaray'da yolculuk yapan kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekerek mesaj yoluyla arkadaşına attı. Bu sırada genç bir kadın, şahsın kendisinin fotoğrafını çektiğini fark edince "Fotoğrafımı çekmiş" diyerek olaya tepki gösterdi. Bunun üzerine bağrışmaların yaşanması üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girdi. Yolculuk yapan diğer kadınların, "Sil o fotoğrafı, terbiyesiz, sen ne zannediyorsun kendini" tepkileri üzerine yabancı uyruklu şahısın "tamam sil fotoğrafı" demesi de dikkat çekti. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs trenden aşağıya indirildi. Bölgedeki güvenlik görevlileri de olay yerine gelerek olaya müdahale etti. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Aykut Zor - Sevgi Canpolat - İHA)

Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü
Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü
Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü
Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü

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Kaynak: İHA

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