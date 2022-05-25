Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü

25.05.2022 20:16

Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen şahsa vatandaştan tepki Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu bir şahıs, trendeki yolcular tarafından fark edildi.

Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü

Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen şahsa vatandaştan tepki

İSTANBUL - Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu bir şahıs, trendeki yolcular tarafından fark edildi. Fotoğrafının çekildiğini söyleyen kadın ise, "Fotoğrafımı çekmiş" diyerek olaya tepki gösterince taciz iddiasında arbede yaşandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 17.00 sıralarında Gebze - Yenikapı seferini yapan Marmaray treninde Üsküdar İstasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs, Marmaray'da yolculuk yapan kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekerek mesaj yoluyla arkadaşına attı. Bu sırada genç bir kadın, şahsın kendisinin fotoğrafını çektiğini fark edince "Fotoğrafımı çekmiş" diyerek olaya tepki gösterdi. Bunun üzerine bağrışmaların yaşanması üzerine çevredeki vatandaşlar devreye girdi. Yolculuk yapan diğer kadınların, "Sil o fotoğrafı, terbiyesiz, sen ne zannediyorsun kendini" tepkileri üzerine yabancı uyruklu şahısın "tamam sil fotoğrafı" demesi de dikkat çekti. Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs trenden aşağıya indirildi. Bölgedeki güvenlik görevlileri de olay yerine gelerek olaya müdahale etti. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü
Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü
Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü
Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü

YORUMLAR
500
Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı Tecavüz girişimiyle suçlanan saldırgandan, 'sevgiliyiz' iddiası Tecavüz girişimiyle suçlanan saldırgandan, 'sevgiliyiz' iddiası
Kaynak: İHA

Marmaray, Arbede, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü - Son Dakika


Son Dakika
19:45 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına TÜRGEV ve Ensar Vakfı'ndan videolu cevap
19:45 İsveç ve Finlandiya heyetleriyle yapılan görüşme sona erdi! Türkiye'den ilk açıklama: Güvenlik kaygılarımızın ortadan kaldırılmasını istedik
19:43 İtalyan devi, Enes Ünal için harekete geçti! İşte Getafe'nin istediği inanılmaz bonservis
19:13 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti sonrası konuştu: Bugün yeni bir faza geçtik
18:45 AK Partili isim asgari ücrete 2. zam için sonbaharı işaret etti: Önümüzdeki süreçte atılan adımları göreceğiz
18:33 Terör örgütüne büyük darbe! Operasyonlar sonucu 8 terörist etkisiz hale getirildi
18:32 Ali Koç yeni hedefini belirledi! Canlı yayında başka bir isimle yüzleşecek
18:30 Türkiye'de sadece bu ilde yaşıyor! Avını canlı canlı yutan çöl kobrası yuvasından çıktı
17:59 Mesut Özil'in menajeri İngiliz basınına açıklama yaptı: Kalmak istemesine rağmen gitti
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 20:21:40. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaray'da taciz iddiası arbedeye dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement