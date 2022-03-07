Marmaray'da tekme tokat kavga kamerada - Son Dakika
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Marmaray'da tekme tokat kavga kamerada

07.03.2022 22:40

Marmaray'da seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere 'Neden sevişiyorsunuz' diyerek tekme tokat saldırdı.

Marmaray'da seyahat eden bir yolcu, karşısında oturan gençlere 'Neden sevişiyorsunuz' diyerek tekme tokat saldırdı. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Marmaray Kartal istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmaray'daki yolculardan biri, karşısında oturan genç çifte 'Terbiyesizlik yapmayın, neden sevişiyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. Gencin de karşılık vermesi üzerine olay bir anda kavgaya dönüştü. Tepki gösteren yolcu ile genç yumruklaştı. Marmaray'da bulunan diğer yolcular kavgayı ayırmaya çalıştı. Gençler Kartal istasyonunda inerken, diğer yolcu yoluna devam etti. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolcunun gençle yumruklaştığı, diğer yolcuların da kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

(Aykut Zor - Sevgi Canpolat/İHA)

Marmaray'da tekme tokat kavga kamerada
Marmaray'da tekme tokat kavga kamerada
Marmaray'da tekme tokat kavga kamerada
Marmaray'da tekme tokat kavga kamerada

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Genç çifte 'Neden sevişiyorsunuz' dedi, Marmara'da yumruk yumruğa kavga başladı Genç çifte 'Neden sevişiyorsunuz' dedi, Marmara'da yumruk yumruğa kavga başladı MARMARAY'DA YUMRUKLU KAVGA MARMARAY'DA YUMRUKLU KAVGA

Marmaray, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaray'da tekme tokat kavga kamerada - Son Dakika


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