Son Dakika Haberleri: Marmaray'da Teknik Arıza  (1)

Marmaray'da Teknik Arıza  (1)

5 dakika önce

Haber: Orhan SENCER - İstanbul DHA - Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferler aksıyor.

Marmaray'da Teknik Arıza  (1), System.String[]
Haber: Orhan SENCER - İstanbul DHA - Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferler aksıyor.

Marmaray'da teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılıyor. Duraklarda yoğunluk oluşurken arızanın giderilmesi için çalışmanın sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:14 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Marmaray, Güncel
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