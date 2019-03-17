Marmaray'da Teknik Arıza (1)
1 saat önce
Haber: Orhan SENCER - İstanbul DHA - Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferler aksıyor.
Haber: Orhan SENCER - İstanbul DHA
- Marmaray
'da teknik arıza nedeniyle seferler aksıyor.
Marmaray'da teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılıyor. Duraklarda yoğunluk oluşurken arızanın giderilmesi için çalışmanın sürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:18 Kaynak: DHA
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