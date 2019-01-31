Son Dakika Haberleri: Marmaray'da Teknik Arıza

Marmaray'da Teknik Arıza

11 dakika önce

Marmaray'da teknik arızadan dolayı seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Marmaray'da Teknik Arıza, System.String[]
Marmaray'da teknik arızadan dolayı seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sularında Kazlıçeşme- Üsküdar seferinin gerçekleştiği esnada Üsküdar istasyonu yakınlarında hatta arıza meydana geldi.

Teknik arızadan dolayı vagonlar boşaltılıp vatandaşlar yaya olarak tahliye edildi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

İstasyonlarda seferlerin teknik arızadan dolayı gecikmeli olarak gerçekleştirildiğine yönelik anonslar yapılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:08 Kaynak: AA

Üsküdar, Kazlıçeşme, Marmaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Denizli'de Beş Ayaklı ve Altı Tırnaklı Olarak Dünyaya Gelen Kuzu, Görenleri Şaşırttı

ABD'nin Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Olarak Tanıdığı Guaido'dan İç Savaş Açıklaması Hırsızlık Amacıyla Girdikleri Evde 5 Kişilik Aileyi Öldürüp Ateşe Veren Canilere Ceza Yağdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 22:19:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaray'da Teknik Arıza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]