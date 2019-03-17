Marmaray'da Teknik Arıza (2)
1 saat önce
Orhan SENCER - İstanbul DHA - Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferler bir süre aksadı.
Orhan SENCER - İstanbul DHA
- Marmaray
'da teknik arıza nedeniyle seferler bir süre aksadı.
Marmaray'da saat 17.30 sıralarında teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapıldı, duraklarda yoğunluk oluştu.
Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:03 Kaynak: DHA
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