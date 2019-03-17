Son Dakika Haberleri: Marmaray'da Teknik Arıza  (2)

Marmaray'da Teknik Arıza  (2)

1 saat önce

Orhan SENCER - İstanbul DHA - Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferler bir süre aksadı.

Marmaray'da Teknik Arıza  (2), System.String[]
Orhan SENCER - İstanbul DHA - Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferler bir süre aksadı.

Marmaray'da saat 17.30 sıralarında teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapıldı, duraklarda yoğunluk oluştu. 

Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:03 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Marmaray, Güncel
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