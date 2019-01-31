Son Dakika Haberleri: Marmaray'da Teknik Arıza Nedeniyle Seferler Aksıyor

Marmaray'da Teknik Arıza Nedeniyle Seferler Aksıyor

19 dakika önce

Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Marmaray'da Teknik Arıza Nedeniyle Seferler Aksıyor, System.String[]


Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Kazlıçeşme - Üsküdar seferinin gerçekleştiği sırada Üsküdar İstasyonu yakınlarında ray hattında arıza yaşandı. Teknik arızadan dolayı vagonlar boşaltıldı ve yolcular yaya olarak tahliye edildi. Arızanın giderilmesi için başlatılan çalışma devam ederken seferler gecikmeli olarak yapılabiliyor. İstasyonlarda seferlerin teknik arızadan dolayı gecikmeli olarak gerçekleştirildiğine yönelik anonslar yapılıyor.

Görüntü Dökümü:

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Kazlıçeşme İstasyonu'ndan görüntü

Bekleyen yolculardan görüntü

Marmaray'dan görüntü

Genel ve detay görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:30 Kaynak: DHA

Üsküdar, Kazlıçeşme, Marmaray, Güncel
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