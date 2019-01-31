Son Dakika Haberleri: Marmaray'da Teknik Arıza: Seferler Gecikmeli Yapılıyor

Marmaray'da Teknik Arıza: Seferler Gecikmeli Yapılıyor

49 dakika önce

Marmaray'da teknik arıza: Seferler gecikmeli yapılıyorİSTANBUL - Marmaray'da yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Marmaray'da teknik arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor

İSTANBUL - Marmaray'da yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferler gecikmeli olarak yapılıyor.
Edinilen bilgiye göre, Kazlıçeşme- Üsküdar seferinin gerçekleştiği esnada Üsküdar istasyonu yakınlarında hatta arıza meydana geldi. Arıza sonrası Marmaray'da bulunan yolcular vagonlardan inerek yaya bir şekilde tahliye edildi. İstasyonlarda seferlerin teknik arızadan dolayı gecikmeli olarak gerçekleştirildiğine yönelik anonslar yapılıyor. Arızanın giderilmesi için çalışmalar başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Üsküdar, Marmaray, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi Kasımpaşa, Galatasaray'ın Trezeguet İçin Yaptığı Teklifi Reddetti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın Adayının Destekleneceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 00:00:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Marmaray'da Teknik Arıza: Seferler Gecikmeli Yapılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]