Marmaray'da termal kamera ile ateş kontrolü - Son Dakika

Marmaray'da termal kamera ile ateş kontrolü
7 saat önce
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Marmaray İstasyonlarına termal kamera yerleştirildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Marmaray İstasyonlarına termal kamera yerleştirildi. Yolcular turnikeden geçmeden önce termal kamera ile kontrol ediliyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:49 Kaynak: DHA
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