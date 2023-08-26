Marmaray'da tren yaklaşırken raylara atlayan kişi kurtarıldı - Son Dakika

Marmaray'da tren yaklaşırken raylara atlayan kişi kurtarıldı

Son Güncelleme: 26.08.2023 21:15

İstanbul'un Kartal ilçesinde Marmaray'da bir kişi tren yaklaşırken raylara atladı. Üzerinden tren geçen genç hastaneye kaldırılırken raylara atlama anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Marmaray'da hareketli saatler: Tren gelirken raylara böyle atladı

Raylara atlama anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'un Kartal ilçesinde Marmaray'da bir kişi tren yaklaşırken raylara atladı. Üzerinden tren geçen genç hastaneye kaldırılırken raylara atlama anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 17.05'te Marmaray Başak İstasyonu'nda meydana geldi. Tren istasyona doğru yaklaşırken bir kişi kendini raylara attı. Üzerinden trenin geçtiği görülen şahıs çevredekilerin yardımıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Şahsın son durumunun ne olduğu bilinmezken atlama anı ve sonrası güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Raylara atlayan şahsın hastaneye kaldırılması sonrası seferler normale döndü.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Marmaray'da tren yaklaşırken raylara atlayan kişi kurtarıldı - Son Dakika
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