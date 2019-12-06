Son Dakika Haberleri: Marmaray'da trenin önünden kaçan tavşan cep telefonu kamerasına yansıdı
Son Dakika Güncel Marmaray'da trenin önünden kaçan tavşan cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

Marmaray'da trenin önünden kaçan tavşan cep telefonu kamerasına yansıdı

6 saat önce

Gebze-Halkalı Marmaray hattındaki Fatih istasyonunda tren bekleyen yolculardan biri, şaşırıp raylara giren yabani tavşanın trenden kaçışını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Gebze- Halkalı Marmaray hattındaki Fatih istasyonunda tren bekleyen yolculardan biri, şaşırıp raylara giren yabani tavşanın trenden kaçışını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Trenin önünde koşturan bir tavşan görünce hemen cep telefonuna sarıldığını belirten yolcu Ersan Yıldöner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde eşiyle birlikte tiyatro etkinliğine gitmek üzere istasyonda beklerken olayın meydana geldiğini anlattı.

Yıldöner, tren yoluna girdiğini fark ettiği tavşanın bir süre gezindiğini, ardından gözden kaybolduğunu belirtti. Tavşanı daha sonra gelen trenin önünde koşarken gördüğünü dile getiren Yıldöner, şunları söyledi:

"Tren geldiği esnada telefon elimdeydi. Tavşan trenden daha hızlı koşmaya başlayınca son anda üç beş saniyelik bir video çektim, ama çok şükür tavşan ezilmedi, kurtuldu yani. Hem öyle bir yerde ve kalabalık bir ortamda, şehir merkezinde hayvanların yok olmaya yüz tuttuğu bir dönemde öyle bir canlıyı görmek herkesi etkiledi, hepimiz çok şaşırdık. En güzel tarafı da tavşanın ezilmemiş olması."

Marmaray'da trenin önünden kaçan tavşan cep telefonu kamerasına yansıdı

Marmaray, Halkalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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