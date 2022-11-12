Marmaray'da çöp kavgası! Gelen tepkilerle başa çıkamayan kadın bir umut telefona sarıldı: Buraya Erdoğan gelecek - Son Dakika
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Marmaray'da çöp kavgası! Gelen tepkilerle başa çıkamayan kadın bir umut telefona sarıldı: Buraya Erdoğan gelecek

12.11.2022 09:55

Marmaray'da yere çöp atan bir kadın, gelen tepkilerden sonra "Yüksek mevkilerde tanıdıklarım var. Görürsünüz, buraya Recep Tayyip Erdoğan gelecek" diyerek telefonla bir yakınını aradı. Telefondaki kişinin "Yeter ki onları tespit edeyim ben sen merak etme" demesinden sonra tartışma daha da alevlendi. Bir süre sonra kadın ağlamaya başladı.

Zaman zaman çok ilginç kavgaların ve tartışmaların yaşandığı Marmaray'da bu kez çöp kavgası yaşandı. Yere çöp atan bir kadın, trendeki yolcuların tepkisiyle karşılaştı.

"ERDOĞAN BURAYA GELECEK"

Tepkilerle baş edemeyen kadın, "Benim yüksek mevkilerde tanıdıklarım var, Recep Tayyip Erdoğan buraya gelecek" diyerek bir tanıdığını aradı.

AĞLAMAYA BAŞLADI

Show Haber'in haberine göre; telefondaki kişi de tartışmaya katılarak "Yeter ki onları tespit edeyim ben sen merak etme" şeklinde konuştu. Tartışmanın daha da büyümesiyle kadın bu sefer ağlamaya başladı.

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Son Dakika Yaşam Marmaray'da çöp kavgası! Gelen tepkilerle başa çıkamayan kadın bir umut telefona sarıldı: Buraya Erdoğan gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaray'da çöp kavgası! Gelen tepkilerle başa çıkamayan kadın bir umut telefona sarıldı: Buraya Erdoğan gelecek - Son Dakika
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