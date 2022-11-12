Marmaray'da çöp kavgası! Gelen tepkilerle başa çıkamayan kadın bir umut telefona sarıldı: Buraya Erdoğan gelecek

Düzenlemenin detayları belli oldu! Maaşlara ek olarak 1.000'er TL verilecek

Mide ağrısıyla hastaneye gitti, doktoru bile şaşkına çevirdi: Böylesini hiç görmedim

Zaman zaman çok ilginç kavgaların ve tartışmaların yaşandığı Marmaray'da bu kez çöp kavgası yaşandı. Yere çöp atan bir kadın, trendeki yolcuların tepkisiyle karşılaştı.

"ERDOĞAN BURAYA GELECEK"

Tepkilerle baş edemeyen kadın, "Benim yüksek mevkilerde tanıdıklarım var, Recep Tayyip Erdoğan buraya gelecek" diyerek bir tanıdığını aradı.

AĞLAMAYA BAŞLADI

Show Haber'in haberine göre; telefondaki kişi de tartışmaya katılarak "Yeter ki onları tespit edeyim ben sen merak etme" şeklinde konuştu. Tartışmanın daha da büyümesiyle kadın bu sefer ağlamaya başladı.