MARMARAY'DA YOLCULARIN TEKME TOKAT KAVGASI - Son Dakika
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MARMARAY'DA YOLCULARIN TEKME TOKAT KAVGASI

21.07.2022 11:40
MARMARAY'DA YOLCULARIN TEKME TOKAT KAVGASI

MARMARAY'da iki yolcu arasından tekmeli yumruklu kavga çıktı.

MARMARAY'da iki yolcu arasından tekmeli yumruklu kavga çıktı. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Maltepe, Marmaray'da meydana geldi. İki yolcu arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer yolcular kavgayı ayırmak istedi. Marmaray'ın, istasyonda durmasıyla bazı yolcuların "Güvenlik yok mu?, Güvenliğe haber verin?" diye bağırdıkları görüldü. Diğer yolcuların da araya girmesiyle duran kavga, taraflardan birinin diğerine "Seni bıçaklarım" demesiyle tekrar başladı. Kavga iki kişinin Marmaray'dan inmesiyle son buldu. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntü dökümü:

(cep telefonu) -İki yolcunun kavga etmesi -Diğer yolcuların kavgayı ayırmak istemesi

-Genel ve detaylar


YORUMLAR
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Pendik'te Marmaray'da güreşir gibi kavga ettiler Pendik'te Marmaray'da güreşir gibi kavga ettiler Pendik'te Marmaray'da güreşir gibi kavga ettiler Pendik'te Marmaray'da güreşir gibi kavga ettiler
Kaynak: DHA

Marmaray, Maltepe, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MARMARAY'DA YOLCULARIN TEKME TOKAT KAVGASI - Son Dakika

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