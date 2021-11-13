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MARMARAY'DAKİ İNTİHAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika

MARMARAY'DAKİ İNTİHAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

13.11.2021 11:25

MARMARAY'DAKİ İNTİHAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIHalil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) BOSTANCI'da 30 Ekim'de Aykut Özağar'ın (24) Marmaray Durağı'nda trenin önüne atlayarak intihar ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

MARMARAY'DAKİ İNTİHAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Halil Sadri YILMAZ/ İSTANBUL, (DHA) BOSTANCI'da 30 Ekim'de Aykut Özağar'ın (24) Marmaray Durağı'nda trenin önüne atlayarak intihar ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Özağar'ın sakin bir şekilde metrelerce durakta yürüdüğü ve aniden trenin önüne atladığı görülüyor.

Olay, 30 Ekim günü saat 18.30 sıralarında Kadıköy, Bostancı Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. Gebze yönünden Halkalı istikametine yolcusuz bir şekilde giden Marmaray treninin önüne, Bostancı istasyonuna yaklaştığı sırada 24 yaşındaki Aykut Özağar atladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özağar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde intihar eden Aykut Özağar'ın sakin bir şekilde metrelerce durakta yürüdüğü ve aniden hareket eden trenin önüne atladığı görülüyor.

MARMARAY'DAKİ İNTİHAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
MARMARAY'DAKİ İNTİHAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
MARMARAY'DAKİ İNTİHAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
MARMARAY'DAKİ İNTİHAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bostancı, Marmaray, İntihar, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MARMARAY'DAKİ İNTİHAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika


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