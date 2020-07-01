Marmaray'dan 100'üncü yük treni Avrupa'ya geçiş yaptı - Son Dakika

Marmaray'dan 100'üncü yük treni Avrupa'ya geçiş yaptı

Marmaray'dan 100'üncü yük treni Avrupa'ya geçiş yaptı Sakarya'nın Arifiye ilçesinden çıkan ihracat malzemesi yüklü 100'üncü yük treni Marmaray'dan geçti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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