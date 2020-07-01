Marmaray'dan 100. yük treni geçti

Marmaray, yüzüncü yük treninin geçişine ev sahipliği yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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