Marmaray'dan geçen ilk yurt içi yük treni varış istasyonuna ulaştı - Son Dakika

Marmaray'dan geçen ilk yurt içi yük treni varış istasyonuna ulaştı

Marmaray'dan geçen ilk yurt içi yük treni Çorlu istasyonuna ulaştı

TEKİRDAĞ - Marmaray'dan geçen ilk yurt içi yük treni varış istasyonu olan Çorlu istasyonuna ulaştı.

Adana Yakapınar ve Gaziantep Başpınar istasyonlarından aldığı yükle Marmaray'dan geçen ilk yurt içi yük treni olma özelliğini taşıyan 400 metre uzunluğundaki tren varış istasyonu olan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren istasyonuna ulaştı.

400 metre uzunluğunda bin 300 ton ağırlığında 16 vagondan oluşan ve plastik ham maddesi taşıyan Marmaray geçişli ilk yurt içi yük treni yolculuğunu tamamlayarak Çorlu istasyonuna ulaştı.

Burada vagonlarında taşıdığı konteynerları boşaltan treni dolu konteynerların yüklenmesinin ardından bu kez Avrupa'dan Anadolu'ya doğru geçiş yapacak.

Bu sayede hem Anadolu'dan alınan yük hem de Avrupa'dan alınan yük Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bir şekilde taşınacak.