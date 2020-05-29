Marmaray'dan geçen trenin yükleri Tekirdağ'da - Son Dakika

ANKARA'dan aldığı 72 konteyner yükü Marmaray'dan geçerek Tekirdağ'a getiren yurtiçi yük treninin yükleri burada Asyaport Limanı'ndan deniz yoluyla gideceği limanlara gönderilmeye başlandı.

Ankara 'nın Kahramankazan ilçesindeki bir tesisten 72 konteynere yüklenen soda külü ile yola çıkan yurtiçi yük treni İstanbul Marmaray'dan geçiş yaptıktan sonra Tekirdağ Garı'na geldi. Treni garda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım , Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak 'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleri tarafından karşılandı. Trenin konteyner yükleri buradan Asyaport Limanı'nda gemilere alındıktan sonra denizyoluyla Güney Afrika Cumhuriyeti Durban Limanı'na ulaştırılacak. Yüklerin 30 günde varış noktasına ulaştırılması planlanıyor.

'TEKİRDAĞ'DAN DÜNYANIN 4 BİR TARAFINA'

Konteyner yüklü trenin karşılama töreni sırasında konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Burada ilk defa bir tren katarı görüyoruz. Bunun ilk defa olmasının özelliği de ilk defa konteynerlerle yük taşınıyor. Buradaki konteynerler gemilere yüklenmek suretiyle dünyanın dört bir tarafında artık ulaştırılabilecek. Aslında Tekirdağ'a gelen ilk trenimiz bu. Daha önceki Çorlu'ya gelmişti. Çorlu'daki Avrupa Serbest Bölgesi'nde bir firmanın üretim yapmak için kendisine gerekli olan malzemeler temin edilmişti. Bundan sonra bu trenleri, bu katarları daha çok göreceğiz. Bu katarların demiryolu ile taşınmasının pek çokta faydası var. Burada her görmüş olduğunuz bir konteyner bir TIR'a yükleniyordu. Eğer demiryolu ile bunu taşımasa, denizyolu ile bunu taşımazsa bir düşününki karayollarımızın hali nice olurdu. Bir o kadar TIR, bir o kadar insan gücü, bir o kadar belki zahmet hepsi bir araya gelecekti ve çevre kirliliğini de bunun içinde hesap etmemiz gerekir diye düşünüyorum" dedi.