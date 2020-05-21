Marmaray geçişli ilk ihracat blok treni Sakarya'dan yola çıkıyor - Son Dakika

Türkiye'de üretilen otomotiv parçalarını ve beyaz eşyaları taşıyan Marmaray geçişli ilk ihracat blok treni, Sakarya'nın Arifiye Tren İstasyonu'ndan hareket edecek.

Reysaş Uluslararası Taşımacılık AŞ tarafından tırlarla istasyona getirilen otomotiv parçaları ve beyaz eşya yüklü 36 konteyner, 550 metre uzunluğundaki 18 vagondan oluşan trene yüklendi.

Asrın projesi Marmaray'ı kullanarak direkt Avrupa'ya gidecek tren, Marmaray sayesinde Anadolu'dan Avrupa'ya direkt ulaşarak ülkenin ilk ihracat treni olma özelliğini taşıyor.

"Yeni bir milat yaşıyoruz"

Reysaş Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün yeni bir milat yaşadıklarını belirterek, Anadolu'nun ihraç ürünlerinin Marmaray kullanılarak Avrupa'ya gideceğini söyledi.

İhracatın bu sayede daha ucuz ve hızlı gideceğini vurgulayan Döven, "Anadolu Avrupa ile kucaklaşmış oluyor. Yüzyılın, miladın tüneli olan Marmaray'da yolcu taşınırken artık yük de taşınıyor." dedi.

Döven, 36 konteynerden oluşan beyaz eşya ve otomotiv yan sanayi ihraç ürünlerinin Macaristan'a vardıktan sonra Slovakya, Çekya, Macaristan, Almanya ve Polonya'ya ulaştırılacağını aktararak, "Bundan sonra da inşallah Anadolu'yu Avrupa'ya hızlandırarak götüreceğiz. Tırlarla gittiğimizde çok ülkeden geçip acılar çekiyoruz. Vize parası, geçiş parası, şoför, tır karnesi, teker gibi... Ama bu gördüğünüz tren kalktığında 4-5 gün sonra Avrupa'nın göbeğine ulaşacak. Yani Anadolu'nun ihracatçıları daha ucuza, daha hızlı ve kolay ülkesini kalkındıran insanlar olacak. Bu, bize yansıdığı kadar ihracat yapan insanların gelirlerine yansıyacak, ülkenin kalkınmasına faydalı olacak, daha çok ihracat yapacağız. O yüzden bence bugün çok özel bir gün. Lojistik olarak bununla gurur duyuyoruz." diye konuştu.