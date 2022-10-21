Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti! Yapılan açıklamada seferlerin tek hat üzerinden sürdüğü bildirildi - Son Dakika
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Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti! Yapılan açıklamada seferlerin tek hat üzerinden sürdüğü bildirildi

21.10.2022 15:24

Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 13.26'da bir kişi, raylara atlayarak intihar etti. Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir." denildi.

Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti. İntihar haberi, Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından doğrulandı. İntihar vakası nedeniyle Marmaray seferlerinin Kazlıçeşme- Üsküdar durakları arasında tek hattan gecikmeli olarak yapılacağı açıklandı.

"SEFERLER TEK HATTAN GECİKMELİ İŞLENİYOR"

Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir."

Marmaray'da intihar! Seferler tek hattan yapılıyor

Ayrıntılar geliyor...

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MARMARAY'IN YENİKAPI İSTASYONUNDA RAYLARA ATLADI MARMARAY'IN YENİKAPI İSTASYONUNDA RAYLARA ATLADI

Marmaray, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti! Yapılan açıklamada seferlerin tek hat üzerinden sürdüğü bildirildi - Son Dakika
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