Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti. İntihar haberi, Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından doğrulandı. İntihar vakası nedeniyle Marmaray seferlerinin Kazlıçeşme- Üsküdar durakları arasında tek hattan gecikmeli olarak yapılacağı açıklandı.
Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir."
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Son Dakika › Güncel › Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti! Yapılan açıklamada seferlerin tek hat üzerinden sürdüğü bildirildi - Son Dakika