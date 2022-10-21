Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti! Yapılan açıklamada seferlerin tek hat üzerinden sürdüğü bildirildi

Kılıçdaroğlu "Korktu çıkmıyor" dedi, Erdoğan iki cümle ile yanıt verdi

Marmaray'da bir kişi raylara atlayarak intihar etti! Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti. İntihar haberi, Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından doğrulandı. İntihar vakası nedeniyle Marmaray seferlerinin Kazlıçeşme- Üsküdar durakları arasında tek hattan gecikmeli olarak yapılacağı açıklandı.

"SEFERLER TEK HATTAN GECİKMELİ İŞLENİYOR"

Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir."

Ayrıntılar geliyor...