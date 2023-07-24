Marmaray İstasyonunda Yaşanan Kavga Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Trafikte tartıştığı E.H.A.'yi 3 yıl sonra Marmaray'ın Ataköy istasyonunda gören K.A.E. arkasından giderek saldırdı. Bir süre kavga eden ikiliden K.A.E., güvenlik görevlisinin belindeki silahı alarak E.H.A.'ya ateş etmeye çalıştı. Silah şans eseri ateş almazken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YAKLAŞIP ENSESİNE VURDU

Trafikte iddiaya göre, 3 yıl önce kavga eden E.H.A. ve K.A.E. dün saat 16.00 sıralarında Marmaray Ataköy istasyonunun çıkışında karşılaştı. Yıllar önce mahkemelik olan ikiliden K.A.E. husumetlisi E.H.A.'ye merdivenlerden inerken yaklaşarak ensesine vurdu. Ardından kısa süreli arbede yaşandı. Neye uğradığını şaşıran E.H.A. Marmaray İstasyonuna kaçtı.

GÖREVLİNİN SİLAHINI ALDI

K.A.E., peşinden giderek yakalamaya çalıştı. Bu sırada E.H.A. telefonla arkadaşlarını çağırdı. İkili bir süre istasyonda kavga etmeye devam etti. Güvenlik görevlileri kavga eden ikiliyi ayırmaya çalışırken, E.H.A.'nın arkadaşları olay yerine geldi. E.H.A.'nın arkadaşlarının da dahil olduğu kavgada, K.A.E. bir anda özel güvenlik görevlisinin belindeki silahı aldı. Tabancayı E.H.A.'ya doğrultarak ateş etmek istedi. Şans eseri silah ateş almazken, K.A.E. güvenlik görevlisi ve E.H.A.'nın arkadaşları tarafından etkisiz hale getirildi. Güvenlik görevlisi silahını geri aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri, olaya karışan K.A.E., E.H.A. ve arkadaşları M.E.A., Y.C.A., K.Ö.'yi gözaltına aldı. Haklarında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından işlem başlatılan E.H.A., M.E.A., Y.C.A., K.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, K.A.E. adliyeye sevk edildi.