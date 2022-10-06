Fotoğrafçı Onur Emirtekin Sirkeci Marmaray durağına geldiğinde sevimli bir görüntü ile karşılaştı. Marmaray duraklarında eski Türk filmlerinin müziklerini çalan sokak sanatçısının yanında 2 kedinin uyuduğunu gördü ve bu anları cep telefonu ile kaydetti. 2 sevimli kedinin müzisyenin çaldığı şarkılardan rahatsız olmayıp uyuması ise vatandaşların ilgisini çekti. Vatandaşlar müzik eşliğiyle uyuyan sevimli kedileri cep telefonuyla kayda alırken, vatandaşlar ise sanatçıya bahşiş vermeyi ihmal etmedi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Marmaray, Genel, Son Dakika

Son Dakika › Genel › Marmaray İstasyonunu mesken tutan sevimli kedilerin müzik keyfi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.