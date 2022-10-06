Marmaray İstasyonunu mesken tutan sevimli kedilerin müzik keyfi - Son Dakika
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Marmaray İstasyonunu mesken tutan sevimli kedilerin müzik keyfi

06.10.2022 20:08

Marmaray İstasyonunu mesken tutan sevimli kedilerin müzik keyfi Sokak sanatçısının gitar çaldığı sırada müzik eşliğinde uyuyan kediler görenleri gülümsetti İstanbul'un en yoğun istasyonlarından Marmaray Sirkeci durağında, sokak sanatçısının çaldığı müzik eşliğinde uyuyan kediler renkli...

Marmaray İstasyonunu mesken tutan sevimli kedilerin müzik keyfi

Sokak sanatçısının gitar çaldığı sırada müzik eşliğinde uyuyan kediler görenleri gülümsetti

İSTANBUL - İstanbul'un en yoğun istasyonlarından Marmaray Sirkeci durağında, sokak sanatçısının çaldığı müzik eşliğinde uyuyan kediler renkli görüntüler oluşturdu. Birçok vatandaş kedilerin müzisyenin yanında uyumasını cep telefonlarıyla kayda aldı.

Fotoğrafçı Onur Emirtekin Sirkeci Marmaray durağına geldiğinde sevimli bir görüntü ile karşılaştı. Marmaray duraklarında eski Türk filmlerinin müziklerini çalan sokak sanatçısının yanında 2 kedinin uyuduğunu gördü ve bu anları cep telefonu ile kaydetti. 2 sevimli kedinin müzisyenin çaldığı şarkılardan rahatsız olmayıp uyuması ise vatandaşların ilgisini çekti. Vatandaşlar müzik eşliğiyle uyuyan sevimli kedileri cep telefonuyla kayda alırken, vatandaşlar ise sanatçıya bahşiş vermeyi ihmal etmedi.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Marmaray, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Marmaray İstasyonunu mesken tutan sevimli kedilerin müzik keyfi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaray İstasyonunu mesken tutan sevimli kedilerin müzik keyfi - Son Dakika
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