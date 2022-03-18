Marmaray trenleri gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaray trenleri gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek

18.03.2022 23:03
Marmaray trenleri gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceğini bildirdi.

Şirketin Twitter hesabından, yolculara duyuru yapıldı.

Açıklamada, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerinin, bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlara hizmet vereceği belirtildi.

YORUMLAR
500
Fatih Sondaj Gemisi Gökçebey-1 kuyusunda Fatih Sondaj Gemisi Gökçebey-1 kuyusunda Federer, savaştan etkilenen Ukraynalı çocuklar için 500 bin dolar bağışladı Federer, savaştan etkilenen Ukraynalı çocuklar için 500 bin dolar bağışladı

Devlet Demiryolları, Türkiye Cumhuriyeti, Marmaray, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Marmaray trenleri gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek - Son Dakika


Son Dakika
22:55 "Asgari ücrete yılda iki kez zam gelir mi?" sorusuna AK Partili Cahit Özkan'dan heyecanlandıran yanıt
22:50 Boşandığı eşini başından vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
22:42 Dün akşam gözaltına alınan Bulgaristan eski Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
22:06 Ronaldo resmen ayrılıyor! Messi ile aynı takımda olması isteniyor
21:45 Çelik bin pişman! Yıllar önce çektirdiği mayolu fotoğrafı tekrar gündem olunca deliye döndü
21:22 Alışveriş merkezinde eşiyle tartışan adam, önce eşine ateş etti ardından kendini vurdu
21:15 Burak Yılmaz, Lille'den ayrılıyor! Ekonomik nedenler devreye girdi
21:07 Uzman Çavuşun doktor tarafından şiddete maruz kaldığı anlar ortaya çıktı
20:37 Müzakere görüşmesi için Rusya'dan şart: Mutabakat metninin imzalanması gerekli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 23:10:15. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaray trenleri gece saat 02.00'ye kadar hizmet verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement